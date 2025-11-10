69-летняя жительница Пудожа напала с ножом на собственного сына

Во время ссоры женщина едва не убила родственника.
В карельском городе Пудож возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемая — 69-летняя местная женщина. Подробности рассказали в Следкоме Карелии.
Вечером 6 ноября женщина находилась дома вместе с 46-летним сыном. По предварительной информации, родственники поссорились. Между ними произошел словесный конфликт, который закончился насилием.
В ходе ссоры женщина нанесла сыну несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. Мужчина выжил благодаря вмешательству соседки. Она услышала шум и вызвала полицейских с медиками.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, в больнице ему оказали необходимую медпомощь. Подозреваемая полностью признала свою вину. Решается вопрос о мере пресечения для женщины, следствие продолжается.
Ранее мы писали, что житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры.