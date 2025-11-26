7 лет колонии просит обвинение для главного инженера санатория «Марциальные воды»

Завершились прения сторон по уголовному делу о взятке в крупном размере в отношении бывшего главного инженера санатория «Марциальные воды».
Прокуратура запросила для Никиты Погодина 7 лет колонии. Напомним, бывший главный инженер санатория обвиняется в получении взятки в крупном размере.
— В ходе выступления в судебных прениях государственный обвинитель просил признать Погодина виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Также сторона обвинения просит лишить его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 8 лет.
Последнее слово подсудимого запланировано на 5 декабря 2025 года. Напомним, 35-летный петрозаводчанин занимал должность главного инженера санатория «Марциальные воды». В 2020 году он получил от гендиректора коммерческой организации в несколько этапов взятку в общей сумме 470 тысяч рублей за оказание содействия в авансировании и приемке работ по договорам проектно-изыскательских работ по объектам «Строительство эко корпуса В.Ламба» и «Строительство нового современного корпуса Санатория на 100 мест». Подрядной организации незаконно выплатили деньги за осуществление проектно-изыскательских работ, которые не были выполнены.
Ранее экс-директора санатория Зоряну Левину признали виновной в посредничестве в получении взятки. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком также в 4 года. Кроме того, экс-директор должна будет выплатить штраф в 6 миллионов 200 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор, ведомство настаивало на реальном заключении Левиной под стражу, но Верховный суд оставил решение в силе.