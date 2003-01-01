РЕКЛАМА
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе
Сегодня 09:50 Происшествия
Поделиться

На берегу озера Хапъярви обнаружили труп.

фото: © unsplash 
На берегу озера Хапъярви в Калевальском районе очевидцем обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

Как рассказала «Столице на Онего» начальник пресс-службы Следственного комитета республики Диана Поповицкая, погибшему было 70 лет.

— Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, при первично осмотре обнаружено не было, — отметила она.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия и точную причину гибели пенсионера.

Ранее стало известно, на реке Гакугсе в Пудожском районе утонул местный житель, выпавший из лодки во время рыбалки.
Обсудить (0) в ленту
