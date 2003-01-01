70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

На берегу озера Хапъярви обнаружили труп.
На берегу озера Хапъярви в Калевальском районе очевидцем обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.
Как рассказала «Столице на Онего» начальник пресс-службы Следственного комитета республики Диана Поповицкая, погибшему было 70 лет.
— Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, при первично осмотре обнаружено не было, — отметила она.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия и точную причину гибели пенсионера.
Ранее стало известно, на реке Гакугсе в Пудожском районе утонул местный житель, выпавший из лодки во время рыбалки.