70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе

Наша история о Марке Вологдине – первом петрозаводчанине, завоевавшем право драться в самой престижной международной спортивной организации по смешанным единоборствам (ММА) – Ultimate Fighting Championship (UFC) и получившем впервые в истории шоу денежный бонус за зрелищность.

О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз

Ранее стало известно, что в Прионежском районе выпал из лодки и утонул 54-летний мужчина.

Как пишет издание «Фактор» , погибшим оказался 70-летний пенсионер. Идя к берегу, он почувствовал себя хуже и умер. Оставшийся в живых рыбак вызвал помощь.

— Мужчинам удалось самостоятельно выбраться из воды. Один из них скончался. Сейчас обстоятельства уточняются, на месте работают спецслужбы, — рассказали нам.

Сегодня, 22 ноября, на озере Нёлгомозере, расположенном в 22 км от села Спасская Губа Кондопожского района, два рыбака провалились под лёд, сообщил «Столице на Онего» информированный источник.

В Костомукше достроят дом-интернат для пожилых и инвалидов на 200 мест в 2026 году

Петрозаводчанину грозит до 4 лет тюрьмы за кражу водки в магазине

Почему в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» квартиры продаются по минимальной цене

Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе «Кола» в Карелии

С 1 декабря российских водителей ждет рост цен на авто, повышенные штрафы за летнюю резину и замена прав

В России число многодетных семей выросло на 8% с начала года

Администрация Пряжинского района больше года не может отремонтировать колонки в Чалне

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Человек пострадал при съезде в кювет в Пряжинском районе

«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.