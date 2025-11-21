70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе

Пожилой мужчина умер во время рыбалки в Карелии.
Сегодня, 22 ноября, на озере Нёлгомозере, расположенном в 22 км от села Спасская Губа Кондопожского района, два рыбака провалились под лёд, сообщил «Столице на Онего» информированный источник.
— Мужчинам удалось самостоятельно выбраться из воды. Один из них скончался. Сейчас обстоятельства уточняются, на месте работают спецслужбы, — рассказали нам.
Как пишет издание «Фактор», погибшим оказался 70-летний пенсионер. Идя к берегу, он почувствовал себя хуже и умер. Оставшийся в живых рыбак вызвал помощь.
