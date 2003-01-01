70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

Новый маршрут вошел в число наиболее популярных транспортных направлений региона, превосходя средние показатели всех 15 ж/д маршрутов по Карелии.

Железнодорожный маршрут, который связывает Петрозаводск, Кондопогу, Древлянку и Ладву, вопреки критике оказался востребован.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, если с июня по июль электричкой воспользовалось более 20 тысяч пассажиров, то на середину августа уже 70 тысяч, что в 3,5 больше. Ежедневно электричку в качестве транспорта выбирают около 850 — 1000 человек. С сентября к ним примкнут школьники и студенты — для них проезд будет льготным, с 50% скидкой от действующего тарифа.

Одновременно с этим РЖД вместе с карельскими властями приводят в порядок инфраструктуру маршрута электрички. Летом приведено в порядок две станции: на 427 км между Шуйской и Лучевым и на 390 км в районе Ужесельги. Установлены деревянные платформы с ограждением, лестницами и скамейками.