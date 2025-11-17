72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой

Автомобиль сбил пенсионерку в Петрозаводске.

Сегодня, 18 ноября, в 13:49 на улице Ключевой, 17 в Петрозаводске 69-летний водитель автомобиля «Renault» сбил 72-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе ГАИ карельской столицы.

На записи, сделанной камерами наблюдения, видно, что мужчина не уступил горожанке дорогу.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

