73-летний петрозаводчанин обеднел более чем на 100 тысяч рублей после общения с телефонными аферистами

Пенсионер хотел заработать на инвестициях, а в итоге лишился крупной суммы денег.

73-летний житель Петрозаводска перевёл мошенникам 109 тысяч 800 рублей в надежде получить прибыль от инвестиций, сообщили в МВД Карелии.

В феврале этого года телефонные аферисты предложили ему отправить 9800 рублей на сторонний счёт под предлогом выгодного вложения средств. Мужчина согласился, однако, осознав, что прибыль так и не поступила, больше не выходил на связь с незнакомцами.

— Затем в июле гражданину позвонил некий сотрудник инвестиционной компании и сообщил, что на его брокерском счёте якобы находится значительная сумма — 372 доллара. Деньги можно вывести. Для этого следует внести комиссию — 100 000 рублей. Собеседник заверил: средства вернутся на счёт вместе с прибылью. Пенсионер перевёл нужную сумму, — рассказали в ведомстве.

После того, как петрозаводчанину поступил звонок от «оператора», потребовавшего перечислить ещё несколько сотен долларов, он понял, что попал под влияние преступников.



Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело «о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее мы писали, что 79-летняя жительница карельской столицы перевела на счёт аферистов более миллиона рублей, назвав им номер своего ОМС.