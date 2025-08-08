Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии

74-летний турист лишился крупной суммы денег после заманчивого предложения о замене домофона.
74-летний житель Санкт-Петербурга перевёл телефонным аферистам 225 тысяч рублей, находясь на отдыхе в Карелии, сообщили в МВД республики.
— Мужчине позвонили будто бы из управляющей компании и предложили забронировать электронный ключ — в доме будет производиться замена домофона. Гражданин озвучил цифры, и вскоре с ним связались якобы сотрудники «Росфинфомониторинга». Незнакомцы уведомили, что злоумышленники похитили его данные и уже пытаются оформить на него кредиты. Накопления нужно срочно защитить, — рассказали в ведомстве.
Поверив уговорам собеседников, пенсионер обналичил и перевёл на сторонние счета крупную сумму денег в надежде, что средства вернутся обратно, однако этого не произошло.
Теперь в отношении преступников возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
Ранее мы писали, что 89-летний петрозаводчанин отправил аферистам 150 тысяч рублей, желая заработать на «инвестициях».