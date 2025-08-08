Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»

22:55

Горящий дом в Олонецком районе потушили менее чем за полчаса

21:25

Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии

20:55

В Шёлтозере сгорела квартира в жилом доме

19:50

Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь

18:40

Переменная облачность и до +23 °C ожидается в Карелии 10 августа

17:20

9 августа в России впервые отмечается День окончания Ленинградской битвы

16:45

Две иномарки столкнулись возле Чапаевского путепровода в Петрозаводске

15:45

Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»

14:50

Умер народный артист России Иван Краско

13:00

На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв

12:20

Пьяный пловец из Петрозаводска едва не утонул при попытке пересечь Онежское озеро

11:30

В Онежском озере спасли оставшихся без вёсел мужчин

10:30

На лесной дороге в Пряжинском районе перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

09:30

Стало известно о состоянии пострадавших на канатной дороге в Нальчике

09:00

Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем

08:30

Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

08:00

Врач назвал основную причину смертности в России

07:30

Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

00:10

Самое важное за сегодня

22:20

Подрядчик рассказал, когда возобновит работы по замене лифтов в Костомукше

22:00

Онежские петроглифы: рассказываем, как добраться и что посмотреть

21:15

Спринт в гору, соревнования по пляжному самбо и ночной забег - Петрозаводск отметит День физкультурника

20:45

В Нальчике завершили спасательную операцию после обрыва канатной дороги

20:15

Автомобилистам на неделю запретят ездить по нечётной стороне Перевалки

20:15

Режим ЧС в лесах Карелии отменили

19:45

Коммунальщики подвели итоги двухмесячного исследования по снижению запаха от КОС

19:15

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали люди

19:00

Песок уберут: улицы Пудожа ждет очистка

18:40

В Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

18:20

Карельский ученый создает 3D-модели древних строматолитов

18:00

Почетный знак Законодательного Собрания Карелии вручен Николаю Макарову

17:30

Переменная область и до +23 °C: что ожидает жителей Калерии 9 августа

17:00

В широкий прокат вышел французский киношедевр «На ярком солнце»

16:50

В Карелии рыба не прошла проверку Роспотребнадзора

16:50

Уголовное дело возбудят по факту нарушения прав дольщиков в Петрозаводске

16:20

Следователи установили личность погибшего в Белом море туриста

15:50

Жители Питкяранты рассказали о массовой гибели форели в одном из хозяйств района

15:40

Олончанка посодействовала «налоговикам» и потеряла 500 тысяч рублей

15:10

Карелия одной из первых подала заявку на расселение аварийных домов

14:50

Подрядчик готовит площадку под строительство Центра культурного развития в Лахденпохье

14:47

На популярный курорт в Абхазии обрушился мощный сель

14:30

Глава Карелии проверил работу модернизированного кадрового центра в Лахденпохье

14:15

Техника, шоколад и срок: рецидивист из Петрозаводска обчистил два магазина

14:10

В Лоухском районе потушили все пожары

13:50

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

13:45

Дорогу к земельным участкам для многодетных семей строят в Карелии

13:40

В Сегеже инженер попытался подкупить сотрудника ЦБК и скрыть нарушения

13:30

Тепло карельского леса в каждом изделии: цифровая эра Фабрики Скандия

13:15

За минувшие сутки в Карелии потушили 980 гектаров леса

13:10

Баренц групп» предлагает квартиры в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» по выгодной цене 112 000 руб/ м2

13:00

Новый подрядчик ускорил ход капитального ремонта Лахденпохской школы

12:55

В Петрозаводске насмерть сбили женщину

12:50

Давление в сетях водоснабжения Лахденпохьи полностью восстановят

12:40

В Карелии утвердили программу по сокращению потребления алкоголя

12:30

Тело погибшего в походе по Белому морю Виктора Зузанова нашёл перевозчик туристов

12:10

В Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей

12:00

В Лахденпохье открылся обновлённый офис Сбера

11:54

Петрозаводчанка потеряла более 2,6 миллионов рублей из-за мошенников

11:50

55-летний водитель пострадал в групповом ДТП в Петрозаводске

11:30

На тротуарах Петрозаводска появилась разметка для велосипедистов

11:00

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии: стали известны подробности ДТП на «Коле»

10:50

В Олонце реконструируют мост через реку Мегрега

10:40

Глава Петрозаводска рассказала, какие районы города могут связать новые автобусные маршруты

10:29

Жительница Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

10:20

В городе Лахденпохья установили новый насос для воды

10:00

Подсветка появится у двух мемориальных комплексов в Петрозаводске

09:45

В городе Сортавала местному жителю сломали ребра из ревности

09:25

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

09:00

В Карелии открыли новый редкий минерал

08:40

Грузовик и автобус столкнулись на трассе «Кола»

08:00

Владельцев гаражей на улице Петрозаводска призвали снести строения

07:40

Жителя Карелии подозревают в жестоком избиении собаки

07:20

Словарь русского языка пополнился словами «тиктокер», «раф», «беспилотник»

07:00

Мужчина погиб возле карельского острова на Ладоге

06:40

Врач назвала самый разрушительный для женского здоровья напиток

00:10
Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии
Сегодня 20:55 Происшествия
Поделиться

74-летний турист лишился крупной суммы денег после заманчивого предложения о замене домофона.

фото: © iStock

74-летний житель Санкт-Петербурга перевёл телефонным аферистам 225 тысяч рублей, находясь на отдыхе в Карелии, сообщили в МВД республики.

— Мужчине позвонили будто бы из управляющей компании и предложили забронировать электронный ключ — в доме будет производиться замена домофона. Гражданин озвучил цифры, и вскоре с ним связались якобы сотрудники «Росфинфомониторинга». Незнакомцы уведомили, что злоумышленники похитили его данные и уже пытаются оформить на него кредиты. Накопления нужно срочно защитить, — рассказали в ведомстве.

Поверив уговорам собеседников, пенсионер обналичил и перевёл на сторонние счета крупную сумму денег в надежде, что средства вернутся обратно, однако этого не произошло.

Теперь в отношении преступников возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее мы писали, что 89-летний петрозаводчанин отправил аферистам 150 тысяч рублей, желая заработать на «инвестициях».

Обсудить (0) в ленту
Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»
Сегодня, 22:55 Спорт
Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь
Сегодня, 18:40 Происшествия
Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»
Сегодня, 14:50 Спорт
Умер народный артист России Иван Краско
Сегодня, 13:00 Утраты
Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»
22:55 Спорт
Горящий дом в Олонецком районе потушили менее чем за полчаса
21:25 Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии
20:55 Происшествия
В Шёлтозере сгорела квартира в жилом доме
19:50 Происшествия
Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь
18:40 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение