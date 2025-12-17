76-летний водитель сбил девушку-подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске

Девушку с травмами доставили в больницу после ДТП в карельской столице.
Сегодня утром, 18 декабря, в Петрозаводске на Вытегорском шоссе девушка-подросток пострадала в ДТП.
Как рассказали в ГАИ, около 07:15 утра у дома № 54-а 76-летний водитель Mitsubishi не уступил дорогу и сбил пешехода.
17-летняя девушка переходила дорогу в разрешенном месте — по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы, ее доставили в больницу скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняются.