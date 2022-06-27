770 опор на ЛЭП заменила в первом полугодии Прионежская сетевая компания в зоне своей ответственности

В АО «ПСК» подвели итоги выполнения Ремонтной программы за 6 месяцев 2022 года

Во время ремонтных работ на энергообъектах, обслуживаемых компанией, на линиях электропередачи напряжением 0,4–10 кВ хозяйственным и подрядным способом было заменено 770 опор и смонтировано 72 км нового самонесущего изолированного провода.

Кроме этого, в районах республики было отремонтировано 17 трансформаторных подстанций.

В компании отмечают, что для производства ремонтных работ использовались материалы отечественного производства.

Главный инженер АО «ПСК» Владимир Тарачев подчеркнул, что все работы в рамках Ремонтной программы выполняются в установленные сроки и с хорошим качеством: «Мы имеем все необходимое — технику, специалистов и необходимый запас материалов — чтобы планомерно вести работы по подготовке ЛЭП и подстанций к предстоящему зимнему сезону».

Напомним, что в эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4–10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.