78-летний пенсионер украл телефон у ребенка в Петрозаводске

Пожилой мужчина забрал забытый ребенком гаджет и оставил его себе.
В Петрозаводске расследуют кражу телефона у несовершеннолетнего. Подозреваемый — 78-летний горожанин. В МВД рассказали, как мужчина попал в некрасивую историю и стал фигурантом уголовного дела.
Инцидент произошел на Древлянке. Мальчик гулял, во время игры на детской площадке он оставил свой телефон на скамейке.
Пенсионер заметил оставленный без присмотра телефон, когда возвращался домой из магазина. Он забрал чужой гаджет и стоявшую рядом бутылку лимонада. Позже мужчина попытался вставить в телефон свою сим-карту, но она не подошла по размеру.
Полиция забрала телефон, его вернут владельцу. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.