8-летний ребёнок получил травмы в ДТП на Куйбышева в Петрозаводске

Девочку доставили в Детскую республиканскую больницу для оказания первой помощи.

8-летняя девочка доставлена в Детскую республиканскую больницу после аварии, произошедшей на пересечении улиц Куйбышева и Титова в Петрозаводске. Подробне о ДТП рассказали в Госавтоинспекции города.

— 18-летняя водитель Ford, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 56-летнего водителя, движущегося по главной дороге. В результате происшествия телесные повреждения получила 8-летняя пассажир Hyundai, — сообщили там.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ла-Рошель в столице Карелии автомобиль сбил велосипедиста. Водитель двухколёсника получил травмы.