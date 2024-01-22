80-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет посвящен памятный концерт «Мы – дети блокады!»

Выступление состоится 27 января в Центре народного творчества и культурных инициатив Карелии. (12+)

Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней, унесла сотни тысяч жизней советских людей, став одной из самых трагических страниц в летописи Великой Отечественной войны.

27 января 1944 года советские войска провели стратегическую наступательную операцию и разгромили противника, стоящего на подступах к Ленинграду. В этот день 80 лет назад закончилась героическая оборона города на Неве – битва, которая стала символом мужества и самоотверженности защитников города.

В знак скорби по тысячам погибших и пострадавших в блокаду ленинградцев 27 января в большом зале Центра народного творчества состоится памятный концерт. Со сцены прозвучат письма и стихи из блокадного Ленинграда, песни и музыка военных лет. Гости программы совершат путешествие в прошлое, к одной из самых трагических страниц нашей истории, и услышат истории трех женщин – трех матерей, чьи сыновья и дочери отправились на защиту родного города.

В главных ролях: актриса Национального театра Карелии Александра Анискина, актриса карельского народного театра «Čičiliušku» Анна Яковлева и руководитель театра Наталья Голубовская.

В программе примут участие творческие коллективы Петрозаводска: ансамбль народной песни «Зоряйне», хор мальчиков Петрозаводского президентского кадетского училища, студия эстрадного танца «Апельсиновая фиеста», вокальная студия «Соло», карельский народный хор «Oma pajo», театр казачьей песни «Карусель» и артисты карельского народного театра «Čičiliušku».

Начало в 15:00. Вход свободный.