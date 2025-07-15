80% выпускников смогли повысить результаты во время пересдачи ЕГЭ

Стали известны результаты пересдачи ЕГЭ, которая прошла 3-4 июля.

В пересдаче, по данным Минобразования Карелии, приняли участие 537 человек из подавших заявления 556 выпускников. 19 школьников передумали и не пришли на экзамен, а двое учащихся досрочно завершили написание теста по уважительной причине, их результаты остались без изменения.

— 80% сдававших повысили свой балл (426 человек), у 9% результат не изменился (47). Остальные сдали хуже, чем в основной период (62). Причем 6 из них во второй попытке не набрали минимальный балл, в том числе четверо по профильной математике, то есть аттестат они не получат, — сообщили в ведомстве.

38% выпускников пересдавали предметы, по которым ранее не преодолели минимальный порог. Из них 57% успешно пересдали экзамены. Также пытались улучшить свои результаты выпускники, набравшие от 81 до 92 баллов. 11 из них понизили свои баллы.

Новые результаты ребят утверждены Государственной экзаменационной комиссией, а предыдущие — аннулированы. Напомним, возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов появилась в прошлом году. Роспотребнадзор внес изменения в порядок и расписание проведения экзаменов.