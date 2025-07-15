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80% выпускников смогли повысить результаты во время пересдачи ЕГЭ

Новости. Общество
15:00, 16 Июля 2025
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Стали известны результаты пересдачи ЕГЭ, которая прошла 3-4 июля.

В пересдаче, по данным Минобразования Карелии, приняли участие 537 человек из подавших заявления 556 выпускников. 19 школьников передумали и не пришли на экзамен, а двое учащихся досрочно завершили написание теста по уважительной причине, их результаты остались без изменения.

— 80% сдававших повысили свой балл (426 человек), у 9% результат не изменился (47). Остальные сдали хуже, чем в основной период (62). Причем 6 из них во второй попытке не набрали минимальный балл, в том числе четверо по профильной математике, то есть аттестат они не получат, — сообщили в ведомстве. 

38% выпускников пересдавали предметы, по которым ранее не преодолели минимальный порог. Из них 57% успешно пересдали экзамены. Также пытались улучшить свои результаты выпускники, набравшие от 81 до 92 баллов.  11 из них понизили свои баллы.

Новые результаты ребят утверждены Государственной экзаменационной комиссией, а предыдущие — аннулированы. Напомним, возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов появилась в прошлом году. Роспотребнадзор внес изменения в порядок и расписание проведения экзаменов.

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