800 тысяч сосен и елей высадило предприятие «Карелия Палп» с начала года

«Кондопожское лесопромышленное хозяйство» («КЛПХ» входит в группу компаний «Карелия Палп») выполняет обязательства по восстановлению лесов на арендуемых площадях.

С начала 2025 года лесовосстановление проведено на площади в 284 гектара, а количество высаженных деревьев приблизилось к отметке в 800 тысяч. Средняя приживаемость сеянцев, высаженных специалистами леспромхоза, составляет 85%.

Основные работы велись на делянках Линдозерского и Сандальского лесничеств. В 2025-м высажено 588 тысяч сеянцев ели и сосны с открытой корневой системой и 176 тысяч сеянцев сосны — с закрытой.

— Лес — ресурс возобновляемый, но при должном профессиональном уходе. Ежегодно мы высаживаем сотни тысяч молодых елей и сосен, наша цель – не просто посадить сеянцы, но вырастить лес, — говорит управляющий директор «Кондопожского лесопромышленного хозяйства» Алексей Орешкин. — А лесовосстановительные работы — это обязательная составляющая договора аренды участка, их проводят в течение трех лет после окончания заготовки древесины.

С 2019 по 2025 год включительно общая площадь проведения лесовосстановительных работ «Карелии Палп» составила более пяти тысяч гектаров, количество высаженных сеянцев ели и сосны приблизилось к шести миллионам.

— Сезон лесохозяйственных работ еще не закончен, в планах — рубки ухода, а также работы по содействию естественному возобновлению леса, по подготовке почвы под культуры будущего года, — рассказывает инженер по лесопользованию «Кондопожского лесопромышленного хозяйства» Тамара Пугачева.

В комплекс работ «КЛПХ» текущего года вошли агротехнические уходы за лесными культурами на площади 210 гектаров. Для охраны лесов от пожаров проложено 46 километров минерализованных полос, выполнен уход за ранее обустроенными полосами протяженностью 57 километров. Сотрудники "КЛПХ" установили полтора десятка аншлагов с противопожарной тематикой.