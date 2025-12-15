81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

В Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске с начала 2025 года медицинскую помощь получили 81 участник специальной военной операции (СВО), включая 33 военнослужащих из сельских районов Республики Карелия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Пациенты прошли курс стационарного лечения и реабилитации по профилям: терапия, кардиология, неврология и медицинская реабилитация. Каждому разработан индивидуальный план восстановления с учётом особенностей травм и состояния здоровья.

Госпиталь оснащён современным реабилитационным оборудованием: экзоскелетом, тренажёрами для восстановления суставов, подъёмниками для маломобильных пациентов, электромагнитными стимуляторами, дефибрилляторами и акустическим комплексом для слуховой реабилитации. Это позволяет обеспечить комплексный подход к восстановлению участников боевых действий.

Кроме стационарной помощи, поликлиника госпиталя оказывает амбулаторную поддержку военнослужащим, находящимся в отпуске: за год с жалобами на заболевания обратились 67 человек, ещё 129 прошли профилактические осмотры. Также в учреждении доступна психологическая помощь — как для самих участников СВО, так и для членов их семей.

Госпиталь для ветеранов войн остаётся опорным медучреждением Карелии в системе поддержки военнослужащих, ветеранов и их близких, обеспечивая высокий уровень медицинской и социальной реабилитации.