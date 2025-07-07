82-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, пытаясь оплатить обслуживание домашнего телефона

Преступники убедили женщину отправить средства на «безопасный счёт» во избежание их пропажи.

82-летняя жительница Петрозаводска перевела 300 тысяч рублей мнимым сотрудникам прокуратуры в надежде продлить договор обслуживания её домашнего телефона, сообщили в МВД Карелии.

После того, как женщина продиктовала фиктивному работнику сферы связи номер своего СНИЛС, ей поступил звонок от «помощника прокурора», убедившего его отправить все накопленные средства на «безопасный счёт». По его словам, это нужно было сделать для того, чтобы преступники не успели похитить их первыми, а сотрудники правоохранительных органов не сочли горожанку соучастницей этих махинаций.

— Когда деньги оказались на сторонних счетах, заявительницу попытались уговорить продать квартиру, тогда она поняла, что общалась с аферистами. (…) В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере, — рассказали в ведомстве.

Ранее в полицию обратилась 64-летняя жительница карельской столицы, которая попалась на уловки мошенников и перевела им более 2 млн рублей, ожидая получить доставку цветов.



