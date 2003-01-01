84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Пенсионер попал в ДТП, когда переходил дорогу на красный свет.
Вчера, 30 октября, пожилой мужчина попал под колеса авто в Петрозаводске на Перевалке. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.
По предварительной информации, 84-летний мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. 41-летний водитель автомобиля Lada Granta не успел среагировать и сбил пешехода.
Пенсионер получил травмы, ему назначили лечение. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.
