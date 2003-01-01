85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

Главный вуз Карелии празднует круглую дату.

Сегодня Петрозаводскому государственному университету исполняется 85 лет, сообщили на сайте учреждения.

— С гордостью можем сказать, что за свою историю ПетрГУ подготовил тысячи специалистов для различных отраслей экономики. В числе выпускников вуза − академики, министры, деятели науки и культуры с мировой известностью. Университет состоялся как один из передовых вузов на всем Северо-Западе России, стал настоящей кузницей высококвалифицированных кадров, — рассказали там.

Напомним, история вуза началась 1 сентября 1940 года, когда на базе Карельского государственного педагогического института был открыт Карело-Финский государственный университет. Самыми первыми были открыты историко-филологический, физико-математический, биологический и геолого-гидро-географический факультеты.

— Тогда к учёбе приступило 709 студентов, из них на 1-й курс университета было принято 417 юношей и девушек. Среди учащихся были рабочие, учителя сельских школ, библиотекари, а также студенты старших курсов педагогического института, — рассказали в Национальном архиве Карелии.