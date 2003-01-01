87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

87-летняя жительница Петрозаводска передала мошенникам 4 миллиона рублей под предлогом проверки и инкассации своих сбережений.

В Петрозаводске 87-летняя жительница стала жертвой мошенников, лишившись 4 миллионов рублей. Как рассказали в МВД Карелии, пенсионерка передала деньги неизвестной женщине возле своего подъезда под предлогом проверки и инкассации средств.

Мошенники действовали по отработанной схеме: сначала представились сотрудниками мобильной компании, затем убедили пенсионерку, что ее данные оказались у преступников. Под предлогом избежания обвинений в соучастии женщину заставили собрать все сбережения и передать их для проверки.

Пенсионерка получила фиктивный документ с печатью, якобы подтверждающий передачу денег на проверку. Когда мошенники потребовали снять оставшиеся средства с банковских карт, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция предупреждает граждан о недопустимости передачи денег незнакомцам под предлогом проверки или инкассации средств.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей.