89-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Пожилая женщина после общения с телефонными аферистами лишилась всех своих сбережений.

Мошенники похитили у пенсионерки из Петрозаводска крупную сумму денег. Как сообщили в МВД республики, 89-летняя жительница карельской столицы сама отдала незнакомцам почти 400 тысяч рублей.

Все началось с телефонного звонка. Неизвестный мужчина позвонил женщине на стационарный телефон и сообщил, что ей нужно переоформить договор связи. Он убедил пенсионерку продиктовать свои паспортные данные.

На следующий день женщине позвонила другая мошенница, которая представилась сотрудницей банковского надзора. Она заявила, что предыдущий звонок был от преступников, и теперь деньги пенсионерки могут похитить.

Узнав, что все сбережения хранятся дома наличными, лже-банковский работник предложила «спасти» деньги — отправить сбережения на проверку в казначействе. Вскоре к пожилой женщине пришла незнакомка, которая забрала завернутые в пакет купюры.

Курьер пообещала быстро вернуть средства, но этого не произошло. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.