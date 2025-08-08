9 августа в России впервые отмечается День окончания Ленинградской битвы

В День воинской славы почитают память бойцов, погибших в самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны.

9 августа 2025 года в России впервые отмечается День воинской славы, приуроченный к окончанию Ленинградской битвы, которая велась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года на Карельском перешейке, а также между Онежским и Ладожским озёрами. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте Официального опубликования правовых актов РФ.

Там сказано, что 81 год назад командующий Карельским фронтом, маршал Советского Союза Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным этапом Ленинградской битвы. За время этого сражения воинам Красной армии удалось удержать оборону северной столицы и одолеть противника в лице финских войск и немецкой группы «Север».

Напомним, закон о внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» президент страны Владимир Путин подписал 1 апреля этого года.