Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери

Мошенники обманули сразу двух жителей Костомукши: девятилетнего ребенка и 49-летнего мужчину.

Двое жителей Костомукши стали жертвами мошенников. Сын одной горожанки в онлайн-игре пообщался с неизвестным. Виртуальный собеседник предложил девятилетнему мальчику получить бонусы за несложные действия.

— По его указаниям школьник продиктовал коды, поступившие на телефон матери. Однако обещанная награда оказалась ложью — с кредитной карты родительницы несанкционированно списалось свыше 306 000 рублей. Проводится проверка, — сообщили в МВД Карелии.

Другой заявитель, 49-летний костомукшанин, ещё в конце ноября прошлого года заинтересовался объявлением о продаже мини-снегохода, которое он увидел в социальной сети. Перейдя по ссылке, он оставил номер телефона. На следующий день с ним в мессенджере связался лже-менеджер фирмы.

Договорившись о деталях, житель города перевёл более 105 000 рублей в качестве предоплаты за товар, однако в назначенный день мини-снегоход доставлен не был, а менеджер перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее стало известно, что жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года.