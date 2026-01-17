РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Новости

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Новый учебник по географии будет дополнен цифровыми технологиями

22:01

Коммунальщики устранили повреждение на сетях на Кукковке

21:31

Коммунальщики сообщили о завершении сварочных работ на Кукковке

19:16

Пескоразбрасыватель полностью выгорел на дороге в Приладожье

19:01

Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери

18:32

«Проиграли во всем»: «Динамо-Карелия» вновь уступило соперникам по МХЛ

17:46

Лишь местами до -9°С: совсем не крещенский прогноз на 19 января

17:01

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Карелии посчитают зимующих уток

16:32

15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

15:27

Коммунальщики меняют поврежденный участок трубы на Кукковке

14:31

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

10:46

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии

20:01

Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи

19:01

Самолёт более часа кружил над Ладожским озером

18:01

Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии

17:21

Ферму в Карелии, где нашли останки животных, проверит Следком России

17:01

Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

16:01

Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии

15:31

«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

15:01

В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

14:21

Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

13:31

Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

12:41

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

12:01

Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

11:31

Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

11:01

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Петрозаводске

10:31

Прокуратура Сегежского округа проведёт «горячую линию» по вопросам ЖКХ

10:01

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав семьи с ребёнком-инвалидом в Карелии

09:20

Спасатели измерили толщину льда в Петрозаводской губе Онежского озера

09:00

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году

08:30

Ученые рассказали, что скрыто под льдами Антарктиды

00:06
Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери
Сегодня 18:32 Криминал
Мошенники обманули сразу двух жителей Костомукши: девятилетнего ребенка и 49-летнего мужчину.

фото: © Столица на Онего

Двое жителей Костомукши стали жертвами мошенников. Сын одной горожанки в онлайн-игре пообщался с неизвестным. Виртуальный собеседник предложил девятилетнему мальчику получить бонусы за несложные действия.

— По его указаниям школьник продиктовал коды, поступившие на телефон матери. Однако обещанная награда оказалась ложью — с кредитной карты родительницы несанкционированно списалось свыше 306 000 рублей. Проводится проверка, — сообщили в МВД Карелии.

Другой заявитель, 49-летний костомукшанин, ещё в конце ноября прошлого года заинтересовался объявлением о продаже мини-снегохода, которое он увидел в социальной сети. Перейдя по ссылке, он оставил номер телефона. На следующий день с ним в мессенджере связался лже-менеджер фирмы.

Договорившись о деталях, житель города перевёл более 105 000 рублей в качестве предоплаты за товар, однако в назначенный день мини-снегоход доставлен не был, а менеджер перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее стало известно, что жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года.

