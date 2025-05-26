9-летнюю девочку сбили на Кукковке в Петрозаводске

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
Дтп произошло сегодня, 30 мая, сообщили в телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии».
«По предварительным данным, 9-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля ВАЗ-2112», — говорится в сообщении.
На месте аварии работали медики. Обстоятельства аварии уточняются.
Как рассказали «Столице на Онего» в Минздраве состояние девочки — средней тяжести. Она госпитализирована в ДРБ.
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