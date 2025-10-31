«90% ДТП можно предотвратить»: в ГАИ назвали главные причины аварий на пешеходных переходах

Госавтоинспекция Карелии рассказала об основных мерах предосторожности при переходе пешеходами проезжей части.
Ранее мы писали, что 46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев в 2025 году. В связи с этим и наступлением осенне-зимнего сезона ГАИ выделила основные факторы, ограничивающие видимость и повышающие риск ДТП.
Специалисты советуют всегда убеждаться в установлении зрительного контакта с водителем перед выходом на проезжую часть. В условиях плохой видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. Безопасность на пешеходном переходе зависит от обоюдной внимательности водителей и пешеходов.
— Пешеходный переход — это место где пересекается две дорожные стихии: водители и пешеходы. Пересекать этот участок дороги следует со всей ответственностью и знанием дела, — предупреждают в ГАИ.
Ключевые факторы риска:
— Элементы инфраструктуры: дорожные знаки, ограждения и ремонтные работы могут закрывать обзор.
— Препятствия окружающей среды: крупный транспорт, припаркованные автомобили и густое озеленение часто скрывают пешеходов.
— Слепые зоны автомобилей: перед переходом важно установить зрительный контакт с водителем.
— Погодные условия: туман, дождь и снегопад значительно снижают видимость.
Соблюдение этих правил особенно актуально в осенне-зимний период, когда ранние сумерки и неблагоприятные погодные условия дополнительно ограничивают видимость на дорогах.
Напомним, недавно 84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске.