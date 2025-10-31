«90% ДТП можно предотвратить»: в ГАИ назвали главные причины аварий на пешеходных переходах

закрыть

— Раньше я занимался серьезным бизнесом. У меня была строительная фирма. В 2017 году произошел серьёзный сбой организма, я провёл полтора месяца в реанимации под капельницей в госпитале ветеранов… Там было много людей в возрасте — ветеранов, которые доживают свой век. Я внимательно слушал их разговоры. И знаете что? Они сожалели. Сожалели о том, что что-то не сделали из-за каких-то нелепых отговорок. Я так не хотел. Я пересмотрел свои взгляды на жизнь и понял: «Единственное, что мы можем оставить после себя, это память.

Стал осмыслять это и нашёл свой путь. Я осознал: почему бы мне не делать то, что интересно туристам, что рекламирует Карелию? Я видел, как туристы приезжают и подумал: а почему бы не сделать, чтобы они приезжали, приезжали, а потом ещё раз приезжали? Заметил, что арт-объекты, которые я теперь уже делаю, привлекают внимание людей.

