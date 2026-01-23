90-летний юбилей отмечает известный врач-гинеколог Наталья Алешина

24 января юбилей отмечает старейший в Карелии врач акушер-гинеколог Наталья Алешина.

Около 50 лет своей профессиональной деятельности Наталья Афанасьевна отдала республике. Родилась юбиляр в Удмуртии, в городе Сарапул, у нее было тяжелые военное и послевоенное детство и юность. В старших классах решила стать врачом. Училась в Первом Ленинградском медицинском институте.

После окончания вуза по распределению попала в больницу Великой Губы в Медвежьегорском районе, куда была принята врачом акушером-гинекологом.

— Трудностей и неудобств хватало, требовалось множество усилий, энергии, эмпатии и мужества: далекий, протяженный район, островные поселения, куда можно было добраться только по воде. Напряженная работа, постоянное дневное и ночное дежурство: одна, на роды могут привезти и днём и ночью, медицинскую помощь оказывала всем, не только роженицам и малышам. Хрупкие плечи выдержали и нагрузки, и тревоги, и опасности, — рассказали в Минздраве Карелии.

В 1962 году Наталью Алешину перевели в Петрозаводск, в Родильный дом № 1, где она трудилась до выхода в 2008 году на заслуженный отдых. Являясь профессионалом высокой квалификации, Наталья Афанасьевна работала во всех подразделениях родильного дома: женской консультации, 2 акушерском отделении, дневном стационаре. Тысячи родов и акушерских операций, десятки тысяч принятых пациенток, множество сложных и порой драматических случаев.

— В родильном доме всегда был дружный сплочённый коллектив, работали слаженно, всегда была помощь, совет и поддержка, строго соблюдались традиции и правила, заложенные К. А. Гуткиным, чье имя носил родильный дом, — вспоминает Наталья Афанасьевна.

Наталья Алешина отмечена многочисленными ведомственными и правительственными наградами, в 1986 году она награждена Орденом Дружбы народов. Это одна из государственных наград. Ее вручали за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие СССР и союзных республик.