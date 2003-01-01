90-летний юбилей празднует заслуженный врач Карелии из города Сортавала

Заслуженный врач из Приладожья Светлана Алексеевна Федотова принимает поздравления с 90-летием.
Сегодня, 13 ноября, 90-летие отмечает заслуженный врач Карелии, почётный гражданин города Сортавала Светлана Алексеевна Федотова, сообщили в телеграм-канале местной администрации.
— Более 60 лет она помогала женщинам становиться мамами, дарила тепло, поддержку и заботу, — рассказали там.
Прийти и поздравить именинницу пришли родные, друзья, коллеги и глава округа Сергей Крупин.
— Светлану Алексеевну в Сортавале знают и уважают — за доброту, профессионализм и огромное сердце, — добавили в администрации.
