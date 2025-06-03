900 человек ежедневно пользуется городской электричкой в Карелии

Первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова рассказала об итогах первых десяти дней работы новой электрички.

Новая городская электричка, которую запустили в Карелии 8 июня, уже перевезла 7650 пассажиров. Об этом рассказала первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова в эфире «САМПО 360».

По ее словам, количество пассажиров стремительно растет. Если в начале запуска электричка перевозила по 750 пассажиров в день, то теперь это число возросло до 900.

– Еще один важный показатель – населенность вагонов. Если сравнивать со средней населенностью вагонов по всему пригородному железнодорожному сообщению Карелии, которая на сегодня составляет 14 человек на вагон, населенность новой электрички составляет 21,6 человека. Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение пассажиропотока, – добавила Юлия Мизинкова.

Сейчас в маршруте предусмотрено 19 остановок, в том числе, четыре – в Петрозаводске. Состав курсирует три раза в день: утром днем и вечером. А стоимость проезда в 1,5-2 раза ниже, чем на автобусе. Например, проезд от Петрозаводска до Кондопоги стоит в электричке 202 рубля, на автобусе – от 360. По городу можно добраться за 37 рублей.

– Планируем, что количество остановок будет увеличиваться. Мы определили в Петрозаводске девять дополнительных остановок, в Прионежском и Кондопожском раонах – еще два участка. Предстоит большая работа по проектированию данных железнодорожных станций и их строительству. Планируется, что будет добавляться порядка одной-двух станций в год, – сказала Юлия Мизинкова.

Она отметила, что в планах у властей – запустить электричку до Суоярви. Также решается вопрос о размещении новых станций в Петрозаводске. Так, поступает много запросов от жителей в районе Ключевой улицы. Здесь определили три перспективных места: Гвардейский переулок, район Лесного ключа и остановку на Ключевском шоссе. Определили место и для станции в районе Первомайского проспекта – рядом с АЗС.