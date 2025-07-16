Стали известны причины пожара, унёсшего жизнь 91-летней сегежанки

По предварительным данным, возгорание произошло из-за бытовой неосторожности.

Причиной пожара в жилом доме по улице Строителей, 5 в Сегеже стала неосторожность при курении, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 31 июля 2025 года в квартире дома по улице Строителей города Сегежи произошел пожар. В результате горения пострадала женщина 1934 г. р. Её гибель наступила на месте происшествия. В районное медицинское учреждение также госпитализирован сын погибшей, 1964 г. р., ему оказывается квалифицированная помощь, — рассказали в ведомстве.

Точную причину смерти пенсионерки установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, распространившийся по квартире огонь повредил также комнату площадью 25 м². Спасатели вдевятером боролись с очагом возгорания. Во время тушения пламени специалисты эвакуировали на улицу 10 жильцов.