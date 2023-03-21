92-летний миллиардер собрался жениться в пятый раз

Избранница американского медиамагната Руперта Мердока младше его на 26 лет.

Знаменитый миллиардер Руперт Мердок собрался жениться в 92 года. Как пишут «Новые известия», для американского медиамагната этот брак будет пятым и, по утверждению жениха, последним.

Избранницей богача стала 66-летняя Энн Лесли Смит, с которой они познакомились в сентябре 2022 года на мероприятии, происходившем на калифорнийском винограднике Мердока. Невеста в прошлом была манекенщицей, писала и исполняла песни, работала радиоведущей и журналисткой.



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«Я очень нервничал. Я боялся влюбиться, но я знал, что у меня это будет последний раз. Надеюсь, так и случится. Я счастлив», — признался миллиардер одному из собственных изданий.