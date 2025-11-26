96-летняя пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам полмиллиона рублей

Жительницу Карелии обманули по схеме со звонком якобы из пенсионного фонда.

В Петрозаводске 96-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, у нее обманом похитили 500 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

Как рассказали в МВД, мошенники действовали по стандартной схеме. Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил о повышении пенсии и попросил паспортные данные пенсионерки и ее дочери. На следующий день позвонила якобы сотрудница прокуратуры, которая сообщила о совершающихся от имени пенсионерки противоправных действиях.

К разговору подключился лже-юрист, который убедил женщину оформить запрет на кредиты и продажу имущества. Узнав, что у пенсионерки дома хранятся 500 тысяч рублей, он велел упаковать деньги в банку из-под кофе, положить в подарочный пакет и сверху накрыть пакетом макарон. Курьер забрал этот пакет, пообещав вернуть деньги после оформления декларации, но этого не произошло.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

