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Новости

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Сегодня, 11 Октября 2019
Куда пойти в Петрозаводске 12 октября: Тайский бокс, чтение Довлатова и легендарная дискотека
Афиша событий карельской столицы на субботу.
11.10.2019, 19:30
Дворник попрыгал на дереве и помог ему сбросить листву (ВИДЕО)
В Санкт-Петербурге дворник залез на дерево и тряс ветки, чтобы листья быстрее опали.
11.10.2019, 19:10
В Карелии руководитель экологического отдела фирмы предстанет перед судом за подкуп 1
Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, совершившего коммерческий подкуп в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 18:40
Театрам Карелии выделили деньги на новые постановки 1
Общий объем финансирования театров Карелии составляет около 8,5 млн рублей, сообщили в Минкультуры Карелии.
11.10.2019, 18:20
На ночь глядя: фильмы, после которых ты перестанешь выключать свет 1
Подборка для тех, кто начал готовиться к Хэллоуину или кто просто любит ужастики.
11.10.2019, 18:00
Велосипед стал легкой добычей 18-летнего злоумышленника в Петрозаводске 1
Юный петрозаводчанин украл велосипед из подъезда жилого дома, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 17:40
Министр образования Карелии расскажет родителям про ГИА на собраниях
Министр образования республики Роман Голубев проведет республиканские родительские собрания, посвященные вопросам организации ГИА в 9-11 классах.
11.10.2019, 17:20
В Петрозаводске благоустроили Аллею Отцов (ФОТО) 1
Проведение работ на Аллее Отцов в районе Ключевая в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" подошло к концу, сообщили в Петросовете.
11.10.2019, 17:14
В субботу в Карелии пройдут дожди
О погоде на 12 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
11.10.2019, 17:00
В Карелии депутат лишился мандата 2
Депутат Совета Малиновараккского сельского поселения не предоставил сведений о доходе, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 16:44
Как не платить налог за лодку, объяснила налоговая служба Карелии 3
Налоговая служба Карелии подготовила разъяснения к закону, согласно которому весельные и моторные лодки с двигателем менее пяти лошадиных сил включены в перечень транспортных средств, облагаемых налогом.
11.10.2019, 16:35
В первый класс вместе с "Баренц Групп"
Сегодня в Школе № 7 города Петрозаводска, район Соломенное, состоялся праздник посвящения в Первые классы.
11.10.2019, 16:16
Инспекторы ГИБДД Карелии изъяли автомобиль у пьяного водителя на трассе "Кола"
В Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинпекции республики.
11.10.2019, 16:09
В Карелии полицейского осудили за взятку в 21 тысячу рублей 1
Суд назначил сотруднику полиции полтора года условного срока, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 15:43
Парфенчиков наградил рабочих, строивших котельную в Рабочеостровске 5
Глава Карелии отметил благодарственными письмами сотрудников компании, запустивших котельные в Сегеже и Рабочеостровске.
11.10.2019, 15:42
Режиссер из Карелии победил во всероссийском конкурсе короткометражек, снятых на смартфон
Владимир Рудак с фильмом "Дорога к озеру" признан лучшим на всероссийском конкурсе короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности».
11.10.2019, 15:22
Дефицит кадров в медучреждениях Карелии оценили как "критический" 3
Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада зафиксировало серьезный дефицит кадров среди медицинского персонала в регионах СЗФО, в том, числе в Карелии.
11.10.2019, 15:22
Светлана Радионова участвует в реализации главных экологических проектов России
Защитой окружающей среды на государственном уровне в России занимается Росприроднадзор.
11.10.2019, 15:15
Конкурс на завершение реставрации Варваринской церкви выиграла компания из Санкт-Петербурга 2
Восстановить уникальный деревянный храм середины XVII века планируется к концу ноября 2020 года.
11.10.2019, 15:10
Жителю Карелии, ударившему полицейского, грозит 5 лет лишения свободы
В Сортавале мужчина, задержанный на мелкое хулиганство, ударил полицейского, и теперь его ждет суд, сообщили в Следкоме Карелии.
11.10.2019, 15:04
Сокращений на Сегежском ЦБК не было, заявила глава администрации района 2
Глава администрации Сегежского района, ранее сообщившая о массовых сокращениях, опровергла информацию.
11.10.2019, 14:58
В Петрозаводске мужчина продал украденный винный напиток, чтобы купить крепкий алкоголь 1
В столице Карелии задержан 42-летний мужчина, вынесший из гипермаркета винный напиток на 5 тысяч рублей.
11.10.2019, 14:44
Организаторов выборов в Карелии обучают разрешать конфликтные ситуации в избирательном процессе 4
В формате вебинара, организованного ЦИК России, на канале видеохостинга YouTube 11 октября состоялась лекция для членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата ЦИК Карелии на тему разрешения конфликтных ситуаций.
11.10.2019, 14:39
Два района Петрозаводска останутся без света на следующей неделе 5
На нескольких улицах в Соломенном и на Птицефабрике временно отключат электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.
11.10.2019, 14:34
Умер космонавт Алексей Леонов 3
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
11.10.2019, 14:31
Минобр Карелии доволен качеством дорог, по которым ходят школьные автобусы 1
Министр образования Карелии Роман Голубев считает, что в последние годы улучшилось качество автодорог, по которым ходят автобусы для перевозки детей от дома до школы.
11.10.2019, 14:29
В новом микрорайоне Петрозаводска появится улица в честь города-побратима 5
Улица, расположенная в микрорайоне "Древлянка-6", получит название "Тюбингенская".
11.10.2019, 13:48
На пасеке в Карелии спасли пчел от опасных клещей
В Прионежском районе в течение нескольких месяцев боролись с варроатозными клещами, из-за которых погибали пчелы.
11.10.2019, 13:19
Жителя Карелии отправили в колонию за нападение с ножом на ребенка 1
Мужчину удалось поймать по горячим следам, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 12:53
Повышение МРОТ может ударить по бизнесу в Карелии, считает эксперт 4
Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев прокомментировал планы федерального правительства по повышению минимального размера оплаты труда.
11.10.2019, 12:52
Tele2 распаковала в Петрозаводске модный "гаджет"
Новый ультрасовременный цифровой салон Tele2 открылся на первом этаже второй очереди крупнейшего торгового комплекса «Лотос PlAZA» в столице Карелии на Лесном проспекте, 47-а.
11.10.2019, 12:49
Школьникам Карелии устроят "открытые уроки и классные часы антикоррупционной направленности" 4
Республиканские власти запускают региональную программу по антикоррупционному просвещению.
11.10.2019, 12:40
Профсоюзы рассчитывают повысить зарплаты фельдшеров с помощью реорганизации Станции скорой помощи 14
Представители профсоюза работников здравоохранения Карелии поддержали создание в республике Центра скорой медицинской помощи.
11.10.2019, 12:33
Новый глава Корпорации развития РК рассказала, как работается на "расстрельной" должности 1
Новый руководитель государственной компании "Корпорация развития Республики Карелия" Марина Кувшинова объяснила, почему согласилась занять пост, на котором за 8 лет сменилось 6 руководителей.
11.10.2019, 12:24
Ради выпивки житель Карелии украл из подъезда почтовые ящики 1
Шум преступления был слышен жильцам дома, но они не решились выйти из квартир, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 12:20
Каким будет эффект от льгот для бизнеса в Арктической зоне Карелии, рассказал эксперт 1
Председатель регионального отделения организации «Опора России» Андрей Фицев считает, что налоговые льготы могут улучшить работу предпринимателей на северных территориях региона и привлечь туда новых представителей бизнеса.
11.10.2019, 12:15
Пьяный петрозаводчанин убил отца
Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.
11.10.2019, 12:09
В Карелии заметили "летающего носорога"
Биолог-эколог Борис Кашеваров обнаружил в Костомукше редкого жука, который ранее встречался только в южных районах республики.
11.10.2019, 11:45
В Карелии "красавчик" пырнул ножом незнакомца 4
Мужчине не понравилась фраза, и он отомстил незнакомцу, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 11:40
Здравоохранение Карелии в 2019 году недосчиталось более полумиллиарда рублей из ФОМС 1
Руководство Карелии заявило о снижении федерального финансирования здравоохранения региона в связи с новой методикой распределения средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), из которого, в том числе, формируется зарплата медицинских работников.
11.10.2019, 11:29
В Петрозаводске мужчина сбежал из магазина с пивом
В столице Карелии Росгвардия задержала мужчину, который похитил две банки пива.
11.10.2019, 11:08
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11.10.2019, 11:07
Владельцам и арендаторам памятников культуры в Карелии гарантируют преференции 2
Власти Карелии подготовили несколько нормативных актов, предусматривающих налоговые и другие преференции собственникам объектов культурного наследия – господдержка обещана в обмен на восстановление памятников.
11.10.2019, 10:51
Два пенсионера пострадали в ДТП на трассе в Карелии
ДТП произошло 10 октября на 372 км. федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.
11.10.2019, 10:40
На кого нужно учиться, чтобы идти в ногу со временем?
Выставка "Профессии - путь в будущее" открылась в Музее ИЗО Карелии.
11.10.2019, 10:32
Первый в Карелии "Библейский брейн-ринг" провел иерей Распутин 4
В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".
11.10.2019, 10:17
На северный поселок Карелии опустилась тьма (ФОТО) 3
Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.
11.10.2019, 10:12
Петрозаводчанка стала жертвой "отдела внутренних расследований по мошенническим действиям" 1
Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 10:11
Жители города горняков в Карелии нашумели на 15 тысяч рублей 2
В Костомукше активно штрафуют горожан за нарушение покоя и тишины.
11.10.2019, 10:08
Должник выплатил почти полмиллиона рублей ради сохранения деревянного строения в Карелии 1
Фирма в Кемском районе задолжала организации 470 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
11.10.2019, 10:02
Число предпринимателей из числа бывших безработных удвоилось в Карелии 3
Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики.
11.10.2019, 09:57
На территории Петрозаводска трижды горел мусор
Пожары произошли 10 и 11 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:41
В Петрозаводске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
ДТП произошло вечером 10 октября на улице Володарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:17
Медведев дал поручение отменить комиссии банков при переводе средств в другой регион 2
Комиссии банков при переводе средств клиентам того же банка, но в другой регион являются межрегиональной дискриминацией, она недопустима и должна быть устранена.
11.10.2019, 09:14
Младенец и молодая петрозаводчанка пострадали в ДТП (ВИДЕО) 1
ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:03
Житель Карелии сел за руль пьяным повторно и получил реальный срок
Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.
11.10.2019, 08:40
Взрывотехники за сутки уничтожили в Карелии 18 опасных предметов
Специалисты Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили гранаты, бомбы, мины и снаряды в Прионежском и Питкярантском районах.
11.10.2019, 08:30
Аварийный мост в поселке Карелии отремонтируют за 13 млн рублей
Депутаты карельского парламента направили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга Питкярантского района.
11.10.2019, 08:20
В Петрозаводске пешеход бросался на машины (ВИДЕО) 4
Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
11.10.2019, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября.
11.10.2019, 07:55
В Петрозаводске троллейбус въехал в легковушку (ВИДЕО)
ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
11.10.2019, 07:25
Горнолыжный отдых: All Inclusive от французского туроператора
При выборе варианта отдыха в зимнее время непременно стоит обратить внимание на предложения французского оператора Club Med, присутствующего на туристическом рынке уже почти семь десятков лет.
11.10.2019, 07:17
Врач из Таджикистана получил в Карелии работу и российское гражданство 1
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
11.10.2019, 07:15
В Карелии будут судить мужчину, который поджег вагончик с собутыльниками
В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого во время пьяного застолья.
11.10.2019, 06:40
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08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

10.10.2019 00:18
Обществоведение
Хлеб – соль 4
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
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Чтиво

10.10.2019 11:06
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07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
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