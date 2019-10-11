Новости
Сегодня, 11 Октября 2019
Афиша событий карельской столицы на субботу.
11.10.2019, 19:30
В Санкт-Петербурге дворник залез на дерево и тряс ветки, чтобы листья быстрее опали.
11.10.2019, 19:10
Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, совершившего коммерческий подкуп в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 18:40
Общий объем финансирования театров Карелии составляет около 8,5 млн рублей, сообщили в Минкультуры Карелии.
11.10.2019, 18:20
Подборка для тех, кто начал готовиться к Хэллоуину или кто просто любит ужастики.
11.10.2019, 18:00
Юный петрозаводчанин украл велосипед из подъезда жилого дома, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 17:40
Министр образования республики Роман Голубев проведет республиканские родительские собрания, посвященные вопросам организации ГИА в 9-11 классах.
11.10.2019, 17:20
Проведение работ на Аллее Отцов в районе Ключевая в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" подошло к концу, сообщили в Петросовете.
11.10.2019, 17:14
О погоде на 12 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
11.10.2019, 17:00
Депутат Совета Малиновараккского сельского поселения не предоставил сведений о доходе, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 16:44
Налоговая служба Карелии подготовила разъяснения к закону, согласно которому весельные и моторные лодки с двигателем менее пяти лошадиных сил включены в перечень транспортных средств, облагаемых налогом.
11.10.2019, 16:35
Сегодня в Школе № 7 города Петрозаводска, район Соломенное, состоялся праздник посвящения в Первые классы.
11.10.2019, 16:16
В Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинпекции республики.
11.10.2019, 16:09
Суд назначил сотруднику полиции полтора года условного срока, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 15:43
Глава Карелии отметил благодарственными письмами сотрудников компании, запустивших котельные в Сегеже и Рабочеостровске.
11.10.2019, 15:42
Владимир Рудак с фильмом "Дорога к озеру" признан лучшим на всероссийском конкурсе короткометражных фильмов «Опа! Искусство внезапности».
11.10.2019, 15:22
Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада зафиксировало серьезный дефицит кадров среди медицинского персонала в регионах СЗФО, в том, числе в Карелии.
11.10.2019, 15:22
Защитой окружающей среды на государственном уровне в России занимается Росприроднадзор.
11.10.2019, 15:15
Восстановить уникальный деревянный храм середины XVII века планируется к концу ноября 2020 года.
11.10.2019, 15:10
В Сортавале мужчина, задержанный на мелкое хулиганство, ударил полицейского, и теперь его ждет суд, сообщили в Следкоме Карелии.
11.10.2019, 15:04
Глава администрации Сегежского района, ранее сообщившая о массовых сокращениях, опровергла информацию.
11.10.2019, 14:58
В столице Карелии задержан 42-летний мужчина, вынесший из гипермаркета винный напиток на 5 тысяч рублей.
11.10.2019, 14:44
В формате вебинара, организованного ЦИК России, на канале видеохостинга YouTube 11 октября состоялась лекция для членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата ЦИК Карелии на тему разрешения конфликтных ситуаций.
11.10.2019, 14:39
На нескольких улицах в Соломенном и на Птицефабрике временно отключат электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.
11.10.2019, 14:34
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
11.10.2019, 14:31
Министр образования Карелии Роман Голубев считает, что в последние годы улучшилось качество автодорог, по которым ходят автобусы для перевозки детей от дома до школы.
11.10.2019, 14:29
Улица, расположенная в микрорайоне "Древлянка-6", получит название "Тюбингенская".
11.10.2019, 13:48
В Прионежском районе в течение нескольких месяцев боролись с варроатозными клещами, из-за которых погибали пчелы.
11.10.2019, 13:19
Мужчину удалось поймать по горячим следам, сообщили в прокуратуре Карелии.
11.10.2019, 12:53
Глава петрозаводского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Авишев прокомментировал планы федерального правительства по повышению минимального размера оплаты труда.
11.10.2019, 12:52
Новый ультрасовременный цифровой салон Tele2 открылся на первом этаже второй очереди крупнейшего торгового комплекса «Лотос PlAZA» в столице Карелии на Лесном проспекте, 47-а.
11.10.2019, 12:49
Республиканские власти запускают региональную программу по антикоррупционному просвещению.
11.10.2019, 12:40
Профсоюзы рассчитывают повысить зарплаты фельдшеров с помощью реорганизации Станции скорой помощи 14
Представители профсоюза работников здравоохранения Карелии поддержали создание в республике Центра скорой медицинской помощи.
11.10.2019, 12:33
Новый руководитель государственной компании "Корпорация развития Республики Карелия" Марина Кувшинова объяснила, почему согласилась занять пост, на котором за 8 лет сменилось 6 руководителей.
11.10.2019, 12:24
Шум преступления был слышен жильцам дома, но они не решились выйти из квартир, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 12:20
Председатель регионального отделения организации «Опора России» Андрей Фицев считает, что налоговые льготы могут улучшить работу предпринимателей на северных территориях региона и привлечь туда новых представителей бизнеса.
11.10.2019, 12:15
Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.
11.10.2019, 12:09
Биолог-эколог Борис Кашеваров обнаружил в Костомукше редкого жука, который ранее встречался только в южных районах республики.
11.10.2019, 11:45
Мужчине не понравилась фраза, и он отомстил незнакомцу, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 11:40
Руководство Карелии заявило о снижении федерального финансирования здравоохранения региона в связи с новой методикой распределения средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), из которого, в том числе, формируется зарплата медицинских работников.
11.10.2019, 11:29
В столице Карелии Росгвардия задержала мужчину, который похитил две банки пива.
11.10.2019, 11:08
Каталог серверов HP westcomp.ru.
11.10.2019, 11:07
Власти Карелии подготовили несколько нормативных актов, предусматривающих налоговые и другие преференции собственникам объектов культурного наследия – господдержка обещана в обмен на восстановление памятников.
11.10.2019, 10:51
ДТП произошло 10 октября на 372 км. федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.
11.10.2019, 10:40
Выставка "Профессии - путь в будущее" открылась в Музее ИЗО Карелии.
11.10.2019, 10:32
В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".
11.10.2019, 10:17
Жители поселка Пушной Беломорского района жалуются на отсутствие уличного освещения.
11.10.2019, 10:12
Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии.
11.10.2019, 10:11
В Костомукше активно штрафуют горожан за нарушение покоя и тишины.
11.10.2019, 10:08
Фирма в Кемском районе задолжала организации 470 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
11.10.2019, 10:02
Количество безработных, ставших предпринимателями благодаря государственной программе самозанятости, в Карелии с 2012 по 2019 годы достигло 4,5 тыс. человек, сообщает управление труда и занятости республики.
11.10.2019, 09:57
Пожары произошли 10 и 11 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:41
ДТП произошло вечером 10 октября на улице Володарского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:17
Комиссии банков при переводе средств клиентам того же банка, но в другой регион являются межрегиональной дискриминацией, она недопустима и должна быть устранена.
11.10.2019, 09:14
ДТП произошло 10 октября на улиц Кирова и Вольной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
11.10.2019, 09:03
Водителя в Беломорске осудили на 1 год 2 месяца за езду в состоянии алкогольного опьянения.
11.10.2019, 08:40
Специалисты Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили гранаты, бомбы, мины и снаряды в Прионежском и Питкярантском районах.
11.10.2019, 08:30
Депутаты карельского парламента направили 13 млн рублей на ремонт аварийного моста в поселке Хийденсельга Питкярантского района.
11.10.2019, 08:20
Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
11.10.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 11 октября.
11.10.2019, 07:55
ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса произошло на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Анохина, сообщает ДТП ПТЗ.
11.10.2019, 07:25
При выборе варианта отдыха в зимнее время непременно стоит обратить внимание на предложения французского оператора Club Med, присутствующего на туристическом рынке уже почти семь десятков лет.
11.10.2019, 07:17
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
11.10.2019, 07:15
В Беломорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого во время пьяного застолья.
11.10.2019, 06:40
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09.10.2019 16:57
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Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
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