«А если завтра беда?»: школьный автобус отменили из-за нечищеной трассы в Приладожье Карелии

Дорога Терву – Вятиккя в Лахденпохском районе в снегопады не чистится сутками, дети не могут попасть в школу.

Об этом пишет на своей странице в соцсети местный депутат Анна Чекконен.

«Вторник, 13 декабря дорога не чищена, школьный автобус отменен. Дорогу Куркиеки - Мухина гора почистили только на следующий день в 15:30, остаток дороги Мухина гора - Терву - Вятиккя почистили только через сутки, в ночь на 15 декабря. Прошло больше суток, и только тогда была убрана дорога от снега. 15 декабря, четверг, снегопад. Школьный автобус отменен, дорога в снегу! Опять ждать сутки, чтобы дорожники сделали свою работу! А если беда? Скорая не проедет или просто вовремя не доедет до заболевшего?», - пишет депутат.

Анна Чекконен опубликовала видео, по какой дороге дети добираются в школу.

В минувший четверг Управтодор РК ответил на сообщение депутата: «В настоящее время на автодороге Ласанен-Куркиёки-Терву работает автогрейдер. Работы на автодороге Терву-Вяттика продолжит вторая смена».

Ранее сообщалось, на дороге Терву - Вятиккя (1 км от Терву) автобус с туристами попал в ДТП. По удачному стечению обстоятельств, обошлось без пострадавших.