А из-за вспышек ОРВИ и гриппа в Карелии закрыли 15 классов

Растет число заболевших ОРВИ в Карелии, на прошлой неделе закрыли 15 классов в 11 школах.
В Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за прошедшую неделю, с 13 по 19 ноября.
Так, на минувшей неделе в республике зарегистрировали 4549 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями — это на 860 случаев больше, чем за неделю до этого. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 12,95%.
В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2204 случая заболевания ОРВИ - на 258 случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 7,8%.
А из-за вспышек ОРВИ и гриппа на прошлой неделе закрыли 15 классов в 11 школах.
Как проинформировали в Роспотребнадзоре Карелии, специалисты выявили в республике 208 случаев заболевания COVID-19, это почти столько же, сколько и за неделю до этого — тогда было зарегистрировано 209 случаев.
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