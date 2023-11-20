А из-за вспышек ОРВИ и гриппа в Карелии закрыли 15 классов

Растет число заболевших ОРВИ в Карелии, на прошлой неделе закрыли 15 классов в 11 школах.

В Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за прошедшую неделю, с 13 по 19 ноября.

Так, на минувшей неделе в республике зарегистрировали 4549 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями — это на 860 случаев больше, чем за неделю до этого. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 12,95%.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2204 случая заболевания ОРВИ - на 258 случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 7,8%.

А из-за вспышек ОРВИ и гриппа на прошлой неделе закрыли 15 классов в 11 школах.

Как проинформировали в Роспотребнадзоре Карелии, специалисты выявили в республике 208 случаев заболевания COVID-19, это почти столько же, сколько и за неделю до этого — тогда было зарегистрировано 209 случаев.