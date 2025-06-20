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«А я думала, что спасатели только в фильмах бывают». Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как вывели из леса 80-летнюю бабушку

Новости. Общество
13:45, 29 Июня 2025
фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Карелии

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Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как искали потерявшуюся в лесу пенсионерку.

Женщина провела в лесу 10 часов.

Инцидент произошел 24 июня в районе СНТ Онежец — 4 в Прионежье. Заявка на поиск поступила в 19:35. Потерялась 80-летняя женщина. Она ушла в лес за грибами и заблудилась. Она сама позвонила на номер 112.

«Заявку первой приняло подразделение «Лес на связи» (ЛНС) — специалисты, которые занимаются удалённой локализацией. Они провели первичную обработку. Информационный координатор (позывной «Астра») уточнила детали: бабушка заходила в лес около 15:00, пыталась выйти на звук автомобилей, но вскоре потеряла ориентиры. Связь сохранялась, но точных координат не было. Параллельно в тревожном чате начался сбор поисковиков», — рассказали в отряде.

За 30 минут удалось сформировать 5 экипажей. Добровольцы выехали к точке штаба в СНТ. В пути подгружались карты, подготавливалось оборудование. Ключевую информацию передал специалист ЛНС (позывной «Седой»), которому удалось дозвониться до Людмилы Павловны. Она подробно описала, где заходила в лес, отметила, что не пересекала ни дорог, ни ЛЭП, только один ручей. По его рекомендации она осталась на месте, бережно расходовала заряд телефона.

«Эти сведения сильно сузили зону поиска, срочно скоординировали действия с коллегами из КРПСС, организовали общий штаб и первые лисы (группы поиска) ушли работать на отклик. Лес средней проходимости. Комары тоже с нами — куда же без них. Из штаба каждые десять минут включают сирену СГУ (сигнальное громкоговорящее устройство). Прошли примерно половину пути до точки возврата, как вдруг, при очередной работе на отклик, услышали голос в ответ. Кричим снова. В ответ: «Я здеееесь!» Первые секунды не верилось даже, — поделился впечатлениями о поиске Валерий (позывной «Моряк»), — подходим ближе. Бабушка стоит в чаще с палочкой. Увидела нас и говорит: «А я думала, что спасатели только в фильмах спасают людей. Уже собиралась ночевать в лесу — и вдруг услышала сирену». 

В час ночи бабушка вернулась домой.

Волонтеры напомнили, что, собираясь в лес или на природу, нужно обязательно сообщить близким, куда вы идёте, едете, с кем и на какое время, по возможности нужно отправить точные координаты. Эти простые действия могут спасти жизнь и сильно ускорить поиск в экстренной ситуации. Если ваши близкие не вернулись домой, звоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 и по номеру 112.

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