В Петрозаводске 44-летняя пассажирка пострадала в ДТП на перекрестке

41-летний водитель Nissan въехал в стоящий Ford, в результате чего 44-летняя пассажирка получила травмы.
Вчера, 7 октября, вечером в Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой 44-летняя пассажирка автомобиля Ford получила телесные повреждения в ДТП.
По данным Госавтоинспекции города, авария произошла в 19:26 — 41-летний водитель автомобиля Nissan по собственной невнимательности въехал в впереди стоящий автомобиль Ford. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
— На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой 41- летний водитель автомобиля Nissan проявил невнимательность и совершил наезд на впереди стоящее транспортное средство Ford,— рассказали в пресс-слжбе ведомства.
