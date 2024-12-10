«А пожар на место не прибыл»: в Петрозаводске спасатели выехали по тревоге

Ребенок сообщил о пожаре на улице Калинина, а после перестал брать трубку.

В МЧС Карелии рассказали о ситуации, произошедшей сегодня, 11 декабря, в 13.30 дня.

О пожаре в дома на Калинина, 45 сообщил ребенок, и после этого перестал брать трубку.

«В считанные минуты пожарные МЧС Республики Карелия прибыли на место, а пожар на место не прибыл…», — написали спасатели.

Специалисты провели внешнюю разведку и убедились, что признаки горения отсутствуют.

В МЧС призвали родителей научить детей вызывать спасателей по номерам 101 или 112 и при этом не забыть рассказать, чем чреват ложный вызов. Ценой такой шутки может быть не только штраф, но и чья-то жизнь, а вычислить телефонных хулиганов сейчас можно без особых проблем.