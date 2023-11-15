Парфенчиков поделился результатами внедрения новых технологий в рыбоводное хозяйство Карелии

Пробную партию форели довели до товарного состояния.

Впервые в Карелии рыбоводное хозяйство вырастило товарную форель в условиях замкнутого водоснабжения, сообщил глава Карелии в личном профиле 16 ноября. «То есть, не на озере, а в специально построенных бассейнах», — пояснил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона рассказал, что в деревне Куйтежа Олонецкого района компания «Вечерний бриз» возвела комплекс, где из икры выращивает мальков форели.



По словам губернатора, пробную партию форели довели до товарного состояния — весом примерно 2 кг штука. Как заметил представитель фирмы, это только начало. В планах — выйти на 2 млн штук малька в год и 1 000 тонн товарной рыбы. Для этого рядом с первым цехом строят второй. Запустить его намерены в следующем году.



«Что самое главное в выращивании рыбы в установках замкнутого водоснабжения (вода очищается фильтрами отечественного производства и вновь запускается в бассейны)? Отсутствие даже минимального воздействия на экологию. Поэтому это очень перспективное направление. Будем его поддерживать», — подвел итог Артур Парфенчиков.