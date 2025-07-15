Абитуриенты ПетрГУ получили ложную информацию относительно поступления в вуз

Из-за сбоев в компьютерной сети абитуриенты ПетрГУ получили ложные сведения по итогам поступления в вуз.

О сбоях в компьютерной сети ПетрГУ сообщили в телеграм-канале вуза. В итоге абитуриенты получили ложную информацию о том что они не прошли по конкурсу.

— Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, поскольку конкурсные процедуры и зачисление на приоритетном этапе будут проводиться до 2 августа, говорится в сообщении.

На основном этапе — зачисление в вуз будет идти до 7 августа.