Абитуриенты вузов, отслужившие в армии, будут получать дополнительные баллы, если закон примут

В Госдуму поступил законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, предлагается начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы или колледжи.

Как сообщают «Ведомости» об этом говорится на сайте фракции «Единая Россия».

«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем по всем программам обучения, включая магистратуру», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» дин из авторов законопроекта Андрей Турчак.

По его словам, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др.

Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву при поступлении в вузы и колледжи.