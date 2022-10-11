Абитуриенты вузов, отслужившие в армии, будут получать дополнительные баллы, если закон примут

В Госдуму поступил законопроект, в рамках которого абитуриентам, прошедшим срочную службу в армии, предлагается начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы или колледжи.
Как сообщают «Ведомости» об этом говорится на сайте фракции «Единая Россия».
«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем по всем программам обучения, включая магистратуру», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» дин из авторов законопроекта Андрей Турчак.
По его словам, сейчас те, кто прошел срочную службу в армии, не имеют никаких преимуществ при поступлении в образовательные учреждения. При поступлении учитываются баллы за ЕГЭ, призовые места в олимпиадах, участие в волонтерской деятельности и др.
Турчак считает, что предложенный законопроект «устранит несправедливость» для тех, кто отслужил в армии по призыву при поступлении в вузы и колледжи.
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