Абоненты АО «Карелгаз» перезаключают договор на техобслуживание

Действующие договоры с газораспределяющей компанией перестанут действовать с 1 января 2024 года.
С 1 сентября 2023 по обновленному законодательству на территории Республики Карелия единственной газораспределительной организацией стала АО «Газпром газораспределение Петрозаводск». В связи с изменениями всем собственникам газифицированного жилья, у кого заключены договоры на техническое обслуживание газового оборудования с АО «Карелгаз», необходимо до 31 декабря 2023 года перезаключить договоры с действующей компанией.
Для упрощения перехода абонентов из одной организации в другую и обеспечения бесперебойной подачи газа АО «Карелгаз» перезаключать договоры на техобслуживание будет от имени АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в своих клиентских центрах, гор/межрайгазах, газовых участках. Кроме того, в Петрозаводске в период с 1 ноября 2023 по 30 ноября 2023 специалистами Единого центра предоставления услуг АО «Карелгаз» будут организованы выходы к собственникам жилых помещений.
Однако договоры на техническое обслуживание с АО «Карелгаз», действуют до их прекращения или расторжения, но в связи с изменившимся законодательством перестанет действовать с 1 января 2024 года. Обратите внимание, отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования с 1 января 2024 является основанием для приостановления газоснабжения.
«Призываем вас заблаговременно перезаключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"», – сообщают специалисты АО «Карелгаз».
Абонентам необходимо лишь перезаключить договоры в клиентских центрах (гор/межрайгазах, газовых участках) АО «Карелгаз» по месту жительства. Если помещение в собственности, для перезаключения договора потребуются паспорт и документ, подтверждающий право собственности на объект. Если объект предоставлен по договору социального найма жилого помещения, понадобится паспорт и муниципальный договор социального найма.
Напомним, что дополнительную информацию можно узнать по телефонам клиентских центров. Обращаем ваше внимание, что для каждого района разные телефоны.
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