Абоненты АО «Карелгаз» перезаключают договор на техобслуживание

Действующие договоры с газораспределяющей компанией перестанут действовать с 1 января 2024 года.

С 1 сентября 2023 по обновленному законодательству на территории Республики Карелия единственной газораспределительной организацией стала АО «Газпром газораспределение Петрозаводск». В связи с изменениями всем собственникам газифицированного жилья, у кого заключены договоры на техническое обслуживание газового оборудования с АО «Карелгаз», необходимо до 31 декабря 2023 года перезаключить договоры с действующей компанией.

Для упрощения перехода абонентов из одной организации в другую и обеспечения бесперебойной подачи газа АО «Карелгаз» перезаключать договоры на техобслуживание будет от имени АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в своих клиентских центрах, гор/межрайгазах, газовых участках. Кроме того, в Петрозаводске в период с 1 ноября 2023 по 30 ноября 2023 специалистами Единого центра предоставления услуг АО «Карелгаз» будут организованы выходы к собственникам жилых помещений.

Однако договоры на техническое обслуживание с АО «Карелгаз», действуют до их прекращения или расторжения, но в связи с изменившимся законодательством перестанет действовать с 1 января 2024 года. Обратите внимание, отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования с 1 января 2024 является основанием для приостановления газоснабжения.

«Призываем вас заблаговременно перезаключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с АО "Газпром газораспределение Петрозаводск"», – сообщают специалисты АО «Карелгаз».

Абонентам необходимо лишь перезаключить договоры в клиентских центрах (гор/межрайгазах, газовых участках) АО «Карелгаз» по месту жительства. Если помещение в собственности, для перезаключения договора потребуются паспорт и документ, подтверждающий право собственности на объект. Если объект предоставлен по договору социального найма жилого помещения, понадобится паспорт и муниципальный договор социального найма.

Напомним, что дополнительную информацию можно узнать по телефонам клиентских центров. Обращаем ваше внимание, что для каждого района разные телефоны.

Петрозаводский городской округ: 8-953-548-19-73, 8-900-462-98-03, 8-902-770-00-77;

Кондопожский район: (8-814-51) 79-831;

Прионежский район: 8-902-770-00-77;

Пряжинский район: (8-814-56) 31-396;

Сегежский район: 8-921-800-17-80;

Беломорский район: (8-814-37) 52-536, 52-488;

Кемский район: (8-814-58) 54-703, 8-911-422-84-35;

Лоухский район: (8-814-39) 51-

Медвежьегорский район: (8-814-34) 56-65;

Муезерский район: (8-814-55) 33379 или 8-921-803-40-83;

Пудожский район: (8-814-52) 51-158;

Калевальский район: (8-814-58) 54703 или 8-911-422-84-35;

Питкярантский район: (8-814-33) 27-242;

Олонецкий район: (8-814-36) 42-479;

Лахденпохский район: (8-814-50) 45-439;

Суоярвский район: (8-814-57) 51-049;

Сортавальский район: (8-814-30) 47-347.