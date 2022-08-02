890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Определился подрядчик для строительства взрослой поликлиники в микрорайоне Петрозаводска
Сегодня 09:35
К каким последствиям привел мощный взрыв газопровода в Карелии
03.08.2022 16:15
Врач предупредила о популярнейшем продукте, который вызывает головную боль
03.08.2022 22:00

Абоненты «ПКС-Водоканал» могут оплачивать коммунальные услуги по электронным счетам

Новости. Общество
12:48, 04 Августа 2022
фото: © ПКС-Водоканал

Новости партнеров

К середине 2022 года более 7000 петрозаводчан отказались от бумажного счета за услуги водоснабжения и водоотведения и теперь получают квитанции в цифровом формате на электронную почту.

Электронный счет — современная альтернатива документу на бумажном носителе. Он содержит ту же информацию, что и файл на бумаге. Каждый месяц счет приходит на электронную почту в PDF-формате, который легко открывается на смартфоне, планшете или стационарном компьютере. Квитанцию можно оплатить, находясь в любом регионе России и за рубежом, главное, чтобы у вас был доступ в интернет. Для внесения платежей абоненты могут воспользоваться интернет-банкингом, веб-кошельком или другими дистанционными способами оплаты. При этом оплатить счет можно и традиционно: в офисах банков, через терминалы и банкоматы.

Данные о платежах сохраняются в электронной почте и в приложениях банков-плательщиков. При необходимости квитанции с оплатой и показаниями приборов учета можно распечатать.

«Переход на электронный документооборот помогает абонентам автоматизировать привычные бытовые процессы. Электронные квитанции просты в использовании и позволяют дистанционно от места проживания оплачивать не только свои коммунальные услуги, но и, например, нуждающихся родственников», — подчеркнул удобства использования электронных счетов генеральный директор ООО «КРЦ» Сергей Ильин.

Кроме очевидных преимуществ в удобстве оплаты и хранении электронный счет вносит свой «зеленый» вклад в экологию: позволяет сохранять природные ресурсы, экономя тысячи тонн бумаги в год.

Для получения квитанций в электронном виде необходимо отправить письмо на почту krc-feedback@rks.karelia.ru. В письме в свободной форме укажите адрес, по которому начисляются платежи, или номер лицевого счета, а также электронную почту для получения квитанции в цифровом виде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину

Чтиво

01.08.2022 09:28
Без политики
Вайт виляет хвостом
В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.