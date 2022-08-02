Абоненты «ПКС-Водоканал» могут оплачивать коммунальные услуги по электронным счетам

К середине 2022 года более 7000 петрозаводчан отказались от бумажного счета за услуги водоснабжения и водоотведения и теперь получают квитанции в цифровом формате на электронную почту.

Электронный счет — современная альтернатива документу на бумажном носителе. Он содержит ту же информацию, что и файл на бумаге. Каждый месяц счет приходит на электронную почту в PDF-формате, который легко открывается на смартфоне, планшете или стационарном компьютере. Квитанцию можно оплатить, находясь в любом регионе России и за рубежом, главное, чтобы у вас был доступ в интернет. Для внесения платежей абоненты могут воспользоваться интернет-банкингом, веб-кошельком или другими дистанционными способами оплаты. При этом оплатить счет можно и традиционно: в офисах банков, через терминалы и банкоматы.

Данные о платежах сохраняются в электронной почте и в приложениях банков-плательщиков. При необходимости квитанции с оплатой и показаниями приборов учета можно распечатать.

«Переход на электронный документооборот помогает абонентам автоматизировать привычные бытовые процессы. Электронные квитанции просты в использовании и позволяют дистанционно от места проживания оплачивать не только свои коммунальные услуги, но и, например, нуждающихся родственников», — подчеркнул удобства использования электронных счетов генеральный директор ООО «КРЦ» Сергей Ильин.

Кроме очевидных преимуществ в удобстве оплаты и хранении электронный счет вносит свой «зеленый» вклад в экологию: позволяет сохранять природные ресурсы, экономя тысячи тонн бумаги в год.

Для получения квитанций в электронном виде необходимо отправить письмо на почту krc-feedback@rks.karelia.ru. В письме в свободной форме укажите адрес, по которому начисляются платежи, или номер лицевого счета, а также электронную почту для получения квитанции в цифровом виде.