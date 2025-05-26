Администрации Петрозаводска назначили крупный штраф за многолетнее нарушение

Более трёх лет Администрация игнорировала решение суда о ликвидации трёх свалок в городе.

Администрация Петрозаводска не избавилась от трёх несанкционированных свалок строительного мусора и древесных отходов рядом в районе Сулажгорского кирпичного завода. Об этом сообщила пресс-служба судов Республики Карелия.

Несмотря на три отсрочки для исполнения решения суда, к февралю 2025 года работы были выполнены лишь частично. К этому моменту Администрация уже более 3,5 лет откладывала исполнение решения суда. После чего Администрацию привлекли уже по статье неисполнения судебных решений неимущественного характера.

Городской суд признал Администрацию виновной, за что в наказание суд назначил штраф 500 тысяч рублей. Сумма штрафа меньше минимального по такой статье из-за того, что он назначается бюджетному учреждению с множеством социальных обязательств. Постановление суда ещё не вступило в законную силу, администрация может его обжаловать.