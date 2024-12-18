Администрация Медвежьегорского района разберется в ситуации с отменой маршрутки в Сергиево

В соцсети задались вопросом, почему маршрутку отменили.

В сообществе Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск опубликовали сообщение, автор которого задался вопросом, почему отменили маршрутку в Медвежьегорском районе на поселок Сергиево.

По словам жителя, люди нанимают от безысходности машины, чтобы попасть в город. От поселка до города — 130 км. «И это не идеальная дорога, а 50 км грунтовка, дальше асфальт. Не все машины поедут и цены заоблачные…», — подчеркнул автор поста.

В комментариях на публикацию отреагировала администрация Медвежьегорского района. Ее представители сообщили, что необходимо некоторое время, чтобы разобраться в ситуации, и в течение дня они вернутся с обратной связью.