Администрация главы Карелии ищет велюровых драконов

Правительство республики готовит новогодние подарки для «Главной Елки Карелии» летом.

Администрации главы Карелии объявила о проведении торгов на поставку комплектов из мягкой игрушки с упакованным в нее набором кондитерских изделий и текстильной сумки-рюкзака. Начальная стоимость контракта составляет 585 тысяч рублей, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Мягкая игрушка должна представлять из себя символ 2024 года по китайскому календарю - дракона.

Какое техническое задание для участников конкурса подготовила губернаторская администрация, знает «МК в Карелии».