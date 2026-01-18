Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

Жители улицы Муезерской жалуются, что коммунальщики не чистят подъездную дорогу к одному из домов.

Жители дома № 90Б по улице Муезерской обратились в редакцию «Столицы на Онего» с целью придать ситуации огласку. Снегопады стали для них настоящим испытанием. Подъездную дорогу к их домам не чистят, поскольку она бесхозная.

— Это классическая ситуация «ничейной» территории, —. Это так называемое «белое пятно» до которого никому нет дела. Дорога построена застройщиком, но формально не передана городу. Управляющая компания убирает только тротуары и детскую площадку внутри двора, а за состояние проезда, который является единственным подъездом к домам, по закону не отвечает. Автомобилисты застревают, опаздывают на работу и отменяют важные поездки. Службы экстренного реагирования — скорая помощь, пожарные — предупреждают, что в случае вызова могут просто не подъехать к домам. Пожилые жители и семьи с колясками вынуждены преодолевать сугробы, рискуя здоровьем. В прошлом году был поврежден автомобиль одного из жителей дома, мусоровоз проезжавший мимо просто стащило на него по снежной колее, — сообщили жители.

Как пояснили жителям в пресс-службе городской администрации, дорога, действительно, не включена в реестр муниципального имущества и, следовательно, не обслуживается городским дорожным управлением. Вопрос о принятии на баланс находится в стадии рассмотрения, заверили чиновники, но так продолжается несколько лет.

Жители вынуждены брать ситуацию в свои руки. Они собирают деньги на найм частной техники, расчищают проезд лопатами или просто ждут оттепели. Юристы отмечают, что подобные случаи — системная проблема многих районов, где инфраструктура отсутствует.

Как рассказали «Столице на Онего» жители, дом был построен еще в 2016 году. Весной и осенью по дороге вообще ездить невозможно, потому что все, что за зиму насыпано и утрамбовано, начинает таять, образуются ямы по 30-40 см. Таксисты в эту сторону отказываются ездить. При этом дом находится в черте города. «Столица на Онего» обратилась за комментарием мэрию.