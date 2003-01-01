Администрация ищет подрядчика на снос восьми аварийных и строительство новых домов в Петрозаводске

Торги на право заключения договора о Комплексном развитии территории объявили в Петрозаводске.

Комплексное развитие планируется в пределах двух несмежных территорий, уточнили в мэрии. Речь об участке, ограниченном ул. Михаила Иссерсона и ул. Кирова, его общая площадь — 6 300 кв.м, и участке, ограниченном ул. Кирова и Ленинградской ул., его площадь — 20 384 кв. м.

— В границах расположено восемь многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и сносу, а также одно нежилое здание административного назначения, подлежащее сносу. Помимо этого, застройщик должен будет благоустроить сквер Ивана Петрова, — уточнили в мэрии.

Заявки принимают до 24 октября, а торги пройдут 6 ноября. Напомним, в этом районе допустимо строительство домов до 8 этажей. Однако, возможна и доминанта — более высокое строение — до 30% от застройки. Это решит подрядчик, который возьмется за комплексное развитие этой территории. Но в мэрии заверили, что проект пройдет общественные слушания.

Ранее в Петрозаводске были объявлена торги на КРТ в Октябрьском районе. Территория представляет собой квартал общей площадью 52 538 кв.метров, ограниченный Мурманской, Бесовецкой, Краснофлотской улицами и Октябрьским проспектом.

Добавим, в рамках программы комплексного развития территорий в столице Карелии расселено уже 109 квартир в 25 домах. Застройщики вложили более 500 миллионов рублей. Добавим, что задача КРТ — за счет застройщика расселить во внеочередном порядке аварийные и ветхие дома и построить на освободившемся участке новое жилье. Расселение происходит по правилам Жилищного Кодекса РФ: жильцам муниципальных квартир будут предоставлены благоустроенные квартиры не меньшей площади, собственникам выплачены компенсации.