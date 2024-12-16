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Администрация Калевальского района призвала жителей заявить о своих правах на недвижимость

Новости. Общество
09:10, 18 Декабря 2024
фото: © Калевальский район / VK

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В Калевальском районе выявляют бесхозные дома.

Администрация Калевальского муниципального района начала кампанию по выявлению бесхозных и аварийных домов на территории поселений.

В список попали объекты, расположенные по следующим адресам: ул. Советская, дома 33 и 45; ул. Мичурина, дома 2 и 12; ул. Южный, дом 6. 

«Дома и квартиры находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них имеют признаки заброшенности, в них никто не проживает длительное время. Территории вокруг домов захламлены», ━ подчеркнули на странице администрации.

Владельцев этих домов просят заявить о своих правах до 1 февраля 2025 года. В противном случае, здания будут признаны бесхозными и оформлены в муниципальную собственность. Как уточняется, на собственников аварийных домов будут применены меры административного воздействия.

По всем вопросам можно обратиться:

— Адрес: пгт. Калевала, ул. Советская, д. 11, кабинет № 30 (3 этаж).

— Телефон: 8 (81454) 4-11-57.

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