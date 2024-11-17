Администрация карельского поселения напомнила о правилах утилизации отходов

КЭО отказалось вывозить мусор из-за свалки спиленных деревьев в карельском поселении.

Администрация Эссойльского сельского поселения обратилась к жителям с просьбой соблюдать правила утилизации отходов. В частности, жителей просят воздержаться от выброса древесных отходов (деревьев, кустов) и строительного мусора на контейнерные площадки.

Как отмечается, КЭО не осуществляет утилизацию данного вида отходов. В качестве примера администрация привела ситуацию, произошедшую на улице Первомайской, 12, где из-за наваленных спиленных деревьев компания отказалась вывозить весь крупногабаритный мусор с площадки. Позже виновник убрал ветки.

«Но важно не допускать возникновения такой ситуации вообще», — подчеркнули в администрации.