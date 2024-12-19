Администрация карельского района порекомендовала строить частный дом с эскроу

В сети жителям Карелии порекомендовали строить частный дом с эскроу.

Администрация Кондопожского района рассказала о преимуществах строительства частного дома с эскроу. Как объясняется, эскроу — это надежное решение, которое защитит инвестиции на каждом этапе строительства.

А точнее, это специальный банковский счет, на который перечисляются средства на строительство дома. Деньги будут доступны подрядчику только после завершения всех работ и приема объекта. Администрация перечислила преимущества строительства с эскроу:

— Защита от недобросовестных подрядчиков.

— Безопасность платежей.

— Не нужен дополнительный залог или поручительство при оформлении ипотеки.

Подробную информацию о безопасном строительстве частных домов можно найти на портале спроси.дом.рф.